'Alma gela quando ouço estrondo': avanço de cratera assusta moradores de SP

Assombrados pela interdição

O atendente comercial Acássio Tavares, 46, que mora em uma rua a cerca de três quarteirões da cratera, diz que os moradores mais próximos do problema estão preocupados com a possibilidade de interdição dos imóveis por conta de possíveis riscos estruturais. Ele lembra que a cidade já havia enfrentado um problema parecido, na Rua Joaquim Teodoro Tavares. A erosão quase chegou à rua também, mas a cratera que se formou era de proporções muito menores que a atual.

A situação é preocupante e se agravou por não ter sido feita a contenção quando a cratera ainda era pequena. Com o tempo, ela foi aumentando. Hoje, quem mora próximo ao local, teria dificuldade em vender seu imóvel. As pessoas convivem com o medo de terem as casas interditadas, ou até mesmo desapropriadas, enquanto aguardam providências. Acássio Tavares, atendente comercial.

A preocupação de Acássio com o mercado imobiliário é real e legítima, segundo o empresário do ramo, Anibal Costa, que há muitos anos atua na região. "Na visão do profissional, o avanço da voçoroca já começa a refletir no mercado de imóveis na cidade. Está havendo um recuo dos interessados e, em consequência, os valores dos imóveis estão sendo afetados".

Terreno particular

A prefeitura diz que vem tentando contato com os proprietários das terras, registradas no Incra como Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, mas sem sucesso. Os donos pertencem a uma família muito conhecida na região.