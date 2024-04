Transmissão ao vivo: o que se sabe sobre caso de câmera oculta em banheiro

A adolescente percebeu que a tomada não estava na posição correta e levou um susto ao encontrar o equipamento. Em seguida, ela ligou para o pai, que correu até a casa da família.

Câmera fazia transmissões ao vivo das imagens captadas no banheiro da casa e também armazenava os arquivos, segundo a Polícia Técnico-Científica.

Segundo as investigações, a câmera ficou no imóvel por aproximadamente 15 dias, registrando banhos e rotina dos moradores, inclusive crianças e adolescentes.

Vídeo mostra Francismar arrumando a câmera no banheiro. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Goiás mostram o empresário preso por suspeita de instalar a microcâmera na tomada da residência alugada mexendo no aparelho. A gravação é do dia 8 de fevereiro de 2024 e a suspeita é de que ele foi até o imóvel para arrumar o aparelho, que estava posicionado para o chuveiro. Como a câmera tem sistema de áudio, é possível ouvir o som ambiente, como os latidos do cachorro da família.

'Atitudes estranhas' do proprietário

A família se mudou para o imóvel alugado em fevereiro. Após 15 dias, a adolescente encontrou a câmera. "Ela gritava bastante, dizendo que tinha uma câmera escondida no banheiro. Pedi para me mandar uma foto e constatei que se tratava de uma câmera realmente. [Ele] filmou todas as mulheres da casa tomando banho e até uma criança de oito anos, que também ficou com trauma", contou o pai dela.