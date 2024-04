Cunhada 'primeira-dama', sobrinho no PCC: quem é quem na família de Marcola

Irmão estavam separados, mas foram unidos novamente. Marcola e Marcolinha foram sido transferidos de São Paulo para os presídios federais de Porto Velho e Brasília, respectivamente, em fevereiro de 2019. Mas, no mês seguinte, o chefe máximo da facção foi enviado para a mesma prisão em que estava o irmão mais novo. Hoje, os dois seguem na penitenciária federal de Brasília.

Um ofício expedido pelo então secretário da Administração Penitenciária paulista, o coronel Nivaldo Restivo, ao qual o UOL teve acesso na época da transferência, divulgou que Marcolinha "registra envolvimento com a facção criminosa, é irmão do Marcola e seu principal conselheiro", além de ser "extremamente forte no tráfico de drogas e sócio de seu irmão nessa atividade".

Na mesma ocasião, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a transferência de Marcola para Brasília fazia "parte dos protocolos de segurança pública relativos à alternância de abrigo dos detentos de alta periculosidade ou integrantes de organizações criminosas, entre as unidades prisionais federais".

Filhos de pai boliviano e mãe brasileira, os irmãos foram criados por uma tia desde 1980. Eles fugiram, moraram na rua e passaram a praticar crimes.

A operação

As prisões do sobrinho e da cunhada de Marcola nesta semana foram deflagradas pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) no Ceará, em ação conjunta com equipes de São Paulo e de Santa Catarina, para desmantelar o núcleo gerencial e logístico do PCC no estado cearense.