Desconfiança e mistério: mãe e filha 'moram' há 2 meses em McDonald's do RJ

"Desde o dia 18 de fevereiro, elas aguardam a abertura do restaurante para passarem o dia no seu interior e, no horário de fechamento, a dupla se abriga na calçada da mesma rua. Ao serem abordadas pelas assistentes sociais, as mulheres afirmam não estarem interessadas em acolhimento institucional ou abrigo. Elas se recusam a aceitar ajuda e afirmam estar procurando um apartamento para alugar no Leblon. Também mencionaram que recebem apoio financeiro do marido de Susane, que mora na Inglaterra. A equipe de serviço social continua em contato com as mulheres, buscando estabelecer um vínculo de confiança para oferecer assistência e orientação adequadas. Até o momento, a situação não se alterou, e elas afirmam ter o direito de permanecerem no estabelecimento e consumir", diz a nota enviada ao UOL.

Já a Polícia Civil informou que de acordo com a 14ª DP (Leblon), o estabelecimento não registrou ocorrência contra as mulheres na delegacia da área e não há comunicação de crime relacionado à permanência delas no local.

A reportagem buscou um posicionamento do McDonald's, mas não obteve resposta até o momento.