Caso Marielle: delegado preso pede para prestar depoimento à PF

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se digne de: (...) determinar a Autoridade Policial que proceda a imediata tomada dos depoimentos de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Érika Andrade de Almeida Araújo, em cumprimento à decisão proferida por Vossa Excelência há mais de 30 (trinta) dias. (...) após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, deferir a revogação das medidas cautelares impostas a Érika Andrade de Almeida Araújo. Trecho de petição enviada por defesa de Barbosa a Moraes

A petição é assinada pelos advogados Marcelo Ferreira de Souza e Felipe Dalleprane, que fazem a defesa do delegado.

O que a PF diz sobre Barbosa

O delegado é acusado de participar do planejamento do crime. Segundo relatório da corporação, ele atrapalhou as investigações das mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Barbosa assumiu cargo na Polícia Civil um dia antes dos assassinatos. Ele foi nomeado pelo então interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Braga Netto.

Suspeito de receber propina para obstruir investigações. Em relatório enviado ao Ministério Público em 2019, a Polícia Federal apontou Barbosa como suspeito de receber R$ 400 mil para evitar o avanço das investigações sobre autoria. Delegado negou o recebimento de propina e a obstrução do caso, mas segundo a delação do ex-PM Ronnie Lessa, foi ele quem garantiu a impunidade do crime.