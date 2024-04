Homem cai com paramotor e morre no interior de SP

Vítima ia ser pai

A esposa de Guilherme, que está grávida, acompanhava do chão o voo do marido. Ao ver a queda, ela passou mal e precisou ser socorrida pelos médicos do Samu.

Guilherme era piloto profissional de paramotor. Ele havia concluído o curso para realizar voos sozinhos há quase um ano. No momento do acidente, um instrutor também sobrevoava a área, ele não teve ferimentos. O velório de Guilherme foi realizado hoje, no cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.