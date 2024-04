MP denuncia motorista de Porsche por homicídio com intenção de matar

O MP denunciou hoje o empresário Fernando Sastre Andrade Filho por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. Ele dirigia um Porsche no acidente que deixou uma pessoa morta e outra ferida, na madrugada de 31 de março em São Paulo.

O que aconteceu

MP pediu prisão preventiva para evitar que o empresário influencie testemunhas "como já fez ao longo das investigações". A denúncia foi feita pela promotora Monique Ratton. Agora, a análise será feita pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que informa que o caso tramita em segredo de Justiça. Procurada, a defesa do empresário ainda não se manifestou.

Crime foi praticado com meios que dificultaram a defesa da vítima, diz MP. Segundo a promotora Ratton, o motorista de app Ornaldo Viana, 54, que morreu com a colisão, dirigia "dentro das condições adequadas da via, com uso de cinto de segurança e abaixo da velocidade permitida no local". Ele transitava a 40 km/h, mas não teve tempo para desviar ou esboçar qualquer reação, já que o empresário estava a 156,4 km/h quando bateu e matou o motorista —a velocidade permitida na Avenida Salim Farah Maluf, local do acidente, é de 50km/h.