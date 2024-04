Motorista do Porsche aparentava estar embriagado, diz testemunha à policia

A recepcionista acrescentou que, em nenhum momento, Fernando ou as pessoas ligadas a ele prestaram socorro ou qualquer tipo de atenção à vítima do Renault Sandero. Ela revelou ainda que o motorista do Porsche tentou deixar o local antes da chegada do resgate, mas foi impedido por populares.

A testemunha explicou que, por volta das 2h25 de domingo, trafegava na avenida Salim Farah Maluf, sentido Maginal Tietê, no veículo de um amigo. A irmã dela também estava no carro. A recepcionista comentou: "Ele vai bater. Segundos depois avistou o acidente".

Eles tentaram ajudar o motorista do Sandero. O amigo dela telefonou para o 190 da Polícia Militar. A recepcionista afirmou também que um outro rapaz chegou em seguida e ligou para o resgate. Essa última testemunha também foi ouvida pela Polícia.

O rapaz, de 26 anos, não soube dizer se Fernando estava ou aparentava estar embriagado. Ele ouviu populares comentando que o condutor do Porsche queria ir embora do local do acidente. A testemunha afirmou que o Porsche era ocupado por duas pessoas e ultrapassou o carro dele em alta velocidade.

Em depoimento à polícia, Fernando negou ter consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir, mas admitiu que estava acima da velocidade. Ele alegou que que desmaiou após a colisão ocorrida na avenida Salim Farah Maluf, zona leste da capital paulista.

"Vi a luz de freio de um veículo à frente acender, tentei desviar e depois apaguei', relatou. Após retomar a consciência, Fernando afirmou que estava deitado em via pública e chegou a perguntar sobre o amigo, desmaiando novamente em seguida.