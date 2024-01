Justiça condena Vale e Samarco a pagarem R$ 47,6 bi por tragédia em Mariana

O pagamento deverá ser corrigido com juros contados desde a data da tragédia, 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem deixou 19 mortos e causou danos ambientais ao longo do curso do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O valor de R$ 47,6 bilhões é o que as mineradoras afirmam já terem gasto em ações de reparação e compensação. Estas ações, porém, dizem respeito aos danos materiais, e o juiz ordenou que a mesma quantia seja paga a título de danos morais coletivos.

Na sentença, Cobucci afirma que a defesa vinha tentando atrasar o processo. De acordo com a decisão, a defesa apresentou "teses protelatórias, com posicionamentos jurídicos superados", de que o dano moral coletivo não deveria ser adotado nesse caso.