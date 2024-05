PR: Vídeo mostra deputado federal agredindo empresário em Foz do Iguaçu

O deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) foi filmado em uma briga com um empresário em Foz do Iguaçu, no Paraná, na última segunda-feira (29).

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver o deputado discutindo com o empresário. Após o bate-boca, que envolvia o parlamentar e outras pessoas, Luciano empurra o homem, que cai. Depois da agressão, o político se afasta do grupo.

O empresário é Darlon Dutra, dono de uma página de notícias da cidade. Nas suas redes, ele diz que a discussão começou em um restaurante local, durante uma "confraternização com muitos amigos". "Fomos abordados pelo deputado Luciano Alves, que incomodou nossos convidados. Educadamente, pedimos que se afastasse para preservar o ambiente festivo", diz.