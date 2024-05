Incêndio atinge Hotel Fasano em São Paulo; fogo foi controlado

Um foco de incêndio causou, na noite desta terça-feira (30), a evacuação do luxuoso Hotel Fasano em São Paulo. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

O que aconteceu

Bombeiros encontraram muita fumaça no 22º andar. Por volta das 21h20, seis viaturas foram destacadas para atender ao chamado de incêndio na Rua Vittorio Fasano, 88, endereço do Hotel Fasano no Jardim Paulista, bairro da Zona Oeste de São Paulo.

Incêndio teria começado no 20º andar e portas corta-fogo estavam abertas. De acordo com um bombeiro que participou da ocorrência, as chamas começaram em uma sauna, segundo o G1. As causas do incidente serão investigadas pelas autoridades.