Morte de atropelada por Porsche segue sem resposta há mais de 1 ano em SP

Demora em pedido pela polícia

Polícia Civil pediu as imagens de câmeras de monitoramento quase um mês após o atropelamento e depois da solicitação da defesa da família de Simone. Em resposta às autoridades, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) comunicou que não havia equipamento de monitoramento de trânsito no local do acidente. A companhia também informou que os equipamentos nas proximidades não registraram a passagem do Porsche nas vias na data e horário questionado pelas autoridades.

Já uma loja de carros de luxo próximo ao local do atropelamento também não tinha os registros das câmeras. Aos investigadores, a gerente do local explicou que as imagens não ficam salvas e são deletadas após 15 dias da data do registro. Como a solicitação foi realizada fora deste período, os registros não existiam mais.

Caso de Simone é apurado no 30º Distrito Policial, no Tatuapé, na zona leste da capital, mesma delegacia onde o caso do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho foi investigado.

Inquérito policial é concluído, mas MP pediu mais apurações

Inquérito policial, finalizado em abril de 2023, aponta que Fábio não estaria embriagado e obedecia às regras de trânsito no momento do acidente. O órgão policial decidiu indiciar o empresário por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. O crime prevê pena de detenção de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.