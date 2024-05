Adolescente rouba arma de vigia e atira dentro de agência bancária em SP

Um segurança foi baleado por um adolescente que roubou a arma dele dentro de uma agência bancária em Bauru, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Adolescente de 16 anos puxou a arma do coldre do vigia e atirou contra ele. Um dos disparos estourou a porta de vidro da agência do Banco do Brasil, no centro de Bauru.

Ele correu ao perceber a aproximação de outros dois seguranças. Uma mulher que o acompanha entra na frente dos vigias para impedir novos disparos.