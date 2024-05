Show de Madonna: Operação acha facas enterradas nas areias de Copacabana

Poder público não quer repetir as cenas de violência, com pancadaria e arrastões, vistas no show do DJ Alok em agosto de 2023. "Nós aumentamos o número de plataformas e torres de observações que vão estar espalhados ao longo de toda a praia, possibilitando que os policiais possam ter uma observação melhor daquilo que acontece ao seu redor para agir de forma preventiva e mais rápida. O efetivo para essa operação é muito maior que o show do Alok."

Para evitar acidentes e afogamentos, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para que os fãs de Madonna não entrem no mar durante a apresentação, principalmente no período noturno. "Muito importante que obedeçam às orientações dos guarda-vidas e de noite jamais entrar no mar", pontuou o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação.

Show de Madonna

Madonna encerrará a Celebration Tour com o show em Copacabana neste sábado (4). Essa é a 12ª turnê da cantora, que já subiu ao palco mais de 700 vezes. A expectativa é de um público de mais de 1,5 milhão de pessoas.

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo igual ao do sertanejo Gusttavo Lima, avaliado em R$ 225 milhões.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento