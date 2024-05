Falta de água atinge 860 mil imóveis no RS; Porto Alegre pede racionamento

Falta de água atinge 64 municípios, segundo a Corsan. A companhia explica que a situação decorre "da severidade do desastre climático em todo o estado".

Dos 64 municípios afetados, 43 estão severamente impactadas por alagamentos de estações, unidades e sistemas da Corsan. Junto com a região metropolitana, as regiões Nordeste, Central e Sinos são as mais afetadas pelo desabastecimento no estado. No Planalto e no Pampa gaúchos, 12 municípios somam 16 mil famílias afetadas, segundo a companhia.

As cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaia e Viamão estão 100% desabastecidas. Somente Guaíba, Eldorado e 50% de Gravataí seguem com fornecimento de água no polo metropolitano, o que significa que 423 mil imóveis foram afetados com a interrupção do serviço na região. Recomendamos o uso prioritário da água para serviços básicos, já que haverá racionamento. Comunicado da Corsan.

Em Porto Alegre, a falta água para grande parte da população decorre da paralisação da maioria das estações de tratamento. A informação é do prefeito da capital, Sebastião Melo.

As bombas, na medida em que o rio está muito alto, não podem continuar funcionando, senão todas elas vão queimar e vai passar muito tempo pra recuperar. Das seis estações, quatro (estão paradas). E está faltando água pra muita gente, porque as pessoas não têm reserva. Eu quero fazer um apelo para que as pessoas façam racionamento muito forte, muito forte na cidade.

Prefeito Sebastião Melo, em entrevista à RBS TV

Não há previsão de retomada das operações. As estações de tratamento que pararam de funcionar são: Ilhas, Moinhos de Vento, São João e Tristeza.