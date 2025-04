Pesquisa da Amcham mostra aumento no número de empresas engajadas em sustentabilidade

Uma pesquisa sobre sustentabilidade nos negócios apontou que o número de empresas engajadas cresceu e passou a ser maioria (52%) no Brasil do ano passado para cá. A informação é do Panorama da Sustentabilidade Corporativa 2025, que trouxe um outro dado positivo.

O porcentual de companhias onde já são implementadas iniciativas sustentáveis passou de 71% para 76%. Esse resultado total só não foi maior porque caiu de 26% para 24% o número de organizações consideradas inovadoras na adoção de práticas sobre os temas social, ambiental e de governança corporativa.

A edição de 2025 do Panorama foi lançada nesta segunda-feira, 28, pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) e pela Humanizadas, empresa de inteligência de dados, durante o Fórum de Sustentabilidade, realizado no Museu do Ipiranga em São Paulo.