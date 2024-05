Chuva alaga Porto Alegre, enche Guaíba e ameaça dique; prefeito faz apelo

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidos pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento, 54 mil clientes sem energia. Desses, 37 mil tiveram a eletricidade cortada como medida de segurança, por solicitação da Defesa Civil, dos bombeiros e da prefeitura, informou a empresa em comunicado, às 19h.

São 860.952 clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril. Temporais já deixaram pelo menos 41 mortos, além de 68 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul.

Entenda a situação das chuvas no RS

Um rio atmosférico persistente é o responsável por agravar a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o Metsul, o corredor de umidade, que ainda deve durar vários dias, está "transportando grande quantidade de umidade da região amazônica pelo interior do continente até o território gaúcho".

O fenômeno climático ajuda a explicar tragédias no Brasil. Assim como a água corre na superfície, também existem fluxos massivos de água nos céus. Na América do Sul, um desses enormes corredores de umidade atmosférica vai justamente da região amazônica até o Centro-Sul do Brasil.