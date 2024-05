Chuvas chegam a SC, derrubam casas, arrastam carros e 1 morte é registrada

Buscas pelo homem ocorriam desde a quinta-feira (2). A vítima caiu no rio após fortes chuvas que atingiram a região ontem. As buscas foram realizadas até as 18h e paralisadas por risco aos bombeiros, e foram retomadas na manhã desta sexta-feira (3).

Defesa Civil alerta para chuvas em SC

Há risco de temporais e alagamentos no oeste e sul de Santa Catarina, informou o órgão. A frente fria, que vem do Rio Grande do Sul, deve avançar até as regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, segundo previsão.

Em Capinzal, uma casa foi "engolida" pelo asfalto e postes explodiram após curto-circuito. Não há registro de desaparecidos, mas pelo menos 26 pessoas ficaram desalojadas por causa das águas.

A chuva intensa deve ser acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e granizo. Há risco de deslizamento em áreas fragilizadas nas cidades de Chapecó, Concórdia e Campos Novos.

Pode haver elevação significativa do nível dos rios. A Defesa Civil faz um alerta para moradores de municípios próximos aos rios Uruguai, Chapecó, Chapecozinho e do Peixe.