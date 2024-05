Ameaça de evacuação em Porto Alegre põe em xeque sistema anti-enchentes

O sistema possui 14 aberturas para acesso entre as áreas protegidas e as margens do Guaíba. Nessas passagens há comportas que são fechadas em caso de enchentes.

Cidade conta com sistema de drenagem. Ao todo são 18 estações de bombeamento que retiram o acúmulo de água de áreas mais baixas.

Comportas e casas de bombas são os pontos críticos do sistema, aponta Dornelles. De acordo com ele, os diques e muro costumam dar conta do volume de água.

Chuva devasta RS

Ao menos 40 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas nos dois estados do Sul, segundo a Defesa Civil. Do total, 39 óbitos ocorreram no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina. Ao todo, 265 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 53% deles — foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana.

A água invadiu a rodoviária de Porto Alegre e os CTs do Internacional e do Grêmio, além de ruas do centro histórico.