Chuvas no RS: Imagens de drones mostram inundação em ruas de Porto Alegre

Imagens aéreas mostram o cais Mauá e as ruas do centro histórico de Porto Alegre alagadas após o Guaíba transbordar. Chuvas atingem mais de cem cidades do Rio Grande do Sul desde sábado (27).

O que aconteceu

A Defesa do Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para "inundação extrema" no Guaíba. O prefeito Sebastião Melo (MDB) informou que o portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3) - ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria.

Nível do Guaíba pode ultrapassar cinco metros nas próximas horas. Pela manhã, o rio chegou a 3,7 metros, de acordo com medição do governo estadual, segundo registro da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) às 9h15.