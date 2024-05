Prefeito de Porto Alegre diz que dique parou de vazar, mas mantém evacuação

A Prefeitura de Porto Alegre pediu que os moradores do bairro Sarandi, na zona norte da capital, saíam de suas casas em razão do transbordamento do dique da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). Embora não tenha se rompido, o dique começou a extravasar no sábado (4).

O que aconteceu

Prefeito reafirmou que não houve rompimento e que o dique parou de transbordar neste domingo (5). "Hoje circulou de que um dique tinha estourado. Rapidamente fiz questão de repor que isso não é verdade e, neste momento, o dique está nivelado com o nível do Guaíba e do Gravataí. Portanto, não está mais extravasando nesse momento", afirmou Sebastião Melo (MDB) em entrevista coletiva.

Mesmo assim, Melo ressaltou que é necessário que os moradores evacuem Sarandi. Não é pelo fato de não estar mais extravasando que as pessoas não devem sair dessas regiões que eu tenho apelado. Porque as regiões estão todas alagadas. E nós teremos quatro ou cinco dias em um situação muito parecida do que está hoje. Claro, em uma expectativa de diminuição. Não é pelo fato de não ter rompido o dique que as pessoas não devem deixar a região", acrescentou.