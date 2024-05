'Destruiu minha família', diz filho de homem morto após colisão com Porsche

"Minha irmã e minha mãe não param de chorar. Ele destruiu minha família". Este é o relato de Luam Morais da Silva, 24, filho do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 54, que morreu após o carro que estava ser atingido por uma Porsche em alta velocidade. O condutor do veículo está foragido.

Tristeza e revolta

Oscilando entre momentos de tristeza e revolta, o jovem conta que os parentes próximos estão consternados com a ausência de Ornaldo em momentos de reunião familiar desde a morte do pai, ocorrida na madrugada do domingo de Páscoa, no dia 31 de março.