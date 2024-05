Irmã de prefeita é morta a facadas em Brasília; polícia apura feminicídio

Uma mulher de 46 anos, funcionária da estatal Telebras, foi morta a facadas pelo companheiro na madrugada de hoje (25) em Brasília, segundo a Polícia Civil do DF.

O que aconteceu

Daniella di Lorena Pelaes de Almeida foi atingida por golpes de faca na região do tórax e morreu em casa, em um condomínio no Jardim Botânico. O Cepol (Centro de Comunicação da Polícia Civil do DF) recebeu uma comunicação de crime de feminicídio às 5h59.

A Polícia Civil informou que o filho de 10 anos da vítima pediu socorro a um segurança do condomínio onde moravam. A criança contou, segundo relato dos policiais, que o padrasto tinha esfaqueado a mãe.