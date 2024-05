Mortes confirmadas por enchentes no RS sobem para 166; há 61 desaparecidos

Defesa Civil calcula que são 581.638 pessoas desalojadas. Mais de 2,3 milhões foram afetados pelas chuvas, que deixaram cidades embaixo d'água e provocaram o pior desastre climático da história do estado.

Os órgãos de segurança pública já resgataram 12.497 animais.

O aeroporto Salgado Filho e o porto de Porto Alegre seguem fechados. Ainda não há uma data para a reabertura.

O nível do Guaíba está em 4,09 metros, segundo medição das 18h15min deste sábado (25), no Cais Mauá. A cota de inundação do rio é de 3 metros. Na terça-feira, o Guaíba ficou abaixo de 4 metros pela primeira vez desde o início de maio.

Alagamentos já duram 24 dias. A água se alastra para bairros que até então não haviam sido tão impactados, na zona sul da cidade. O mês de maio de 2024 é o mais chuvoso da capital gaúcha desde o início das medições, em 1910.

Mortes por leptospirose

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais duas mortes por leptospirose. As vítimas são dois homens, de 56 e 50 anos, moradores do município de Cachoeirinha e da capital Porto Alegre.