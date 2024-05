100 caças no céu de Natal: Brasil terá reunião de aviões de combate

A Cruzex, o maior exercício aéreo da América Latina, acontecerá em novembro deste ano em Natal, no Rio Grande do Norte. Operação reunirá várias forças aéreas de países amigos e aliados do Brasil.

Saiba mais sobre a Cruzex

A Cruzex (Cruzeiro do Sul Exercise) é um dos maiores exercícios operacionais conjuntos do mundo. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), evento tem como objetivo "fortalecer a interoperabilidade entre as forças aéreas de diferentes países, promovendo o treinamento conjunto em cenários complexos e desafiadores."

Exercício é promovido pela própria FAB, desde 2002. A primeira edição contou com a participação, além do Brasil, de Argentina e França. Com o passar do tempo, mais países foram se unindo à iniciativa, como por exemplo Chile, Peru, Uruguai, Venezuela, EUA, Canadá, Suécia, entre outros.