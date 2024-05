Jovem acha pai após pensar que ele tinha morrido: 'Ficou dias bebendo água'

O nível de água superou o terceiro andar dos prédios na semana passada. "Foi tudo muito rápido, o nosso prédio já estava com vazamento de gás, pessoas desesperadas, muitas crianças chorando", disse Douglas.

Na sexta (3), a família perdeu contato com Claudio. No mesmo dia, o hotel em que Douglas trabalha e estava abrigado começou a inundar. Desesperado, o jovem entrou em desespero e começou a publicar fotos e pedir ajuda no Instagram para encontrar o pai.

Claudio foi encontrado no domingo (5) e levado para um abrigo de barco. Ele estava sem alimentação havia três dias. "Do condomínio não restou nada", contou Douglas. "Canoas está sem água, todas as vias estão obstruídas, agora já não temos água nem para beber."

No domingo já estávamos esperando o pior. Fomos para a casa da minha tia, que mora num local mais seguro, mas o meu pai não estava em lugar nenhum. Busquei em muitos abrigos, recebi notícias de criminosos assaltando barcos, vi corpos boiando. Uma situação desesperadora.

Douglas Camboim de Vargas, morador do bairro Niterói, em Canoas

Prédios do bairro Niterói, em Canoas estão sendo evacuados Imagem: Arquivo/Douglas Camboim de Vargas

Nível da água continua alto

A previsão é que a água comece a baixar em Canoas daqui a duas semanas — e então as perdas começarão a ser calculadas. Segundo a prefeitura, a estimativa é que pelo menos 180 mil pessoas tenham sigo atingidas pela cheia. "Recebemos mais de 63 mil pedidos de resgate", informa a administração municipal em nota.