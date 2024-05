Sem proteção, teria sido pior: como funciona sistema contra cheias no RS

Para a água sair da cidade, o sistema é completado por casas de bombas, canais e comportas. "Quando o nível do rio está alto, temos bombas que existem por causa desses diques, para jogar água nesses rios", explica. "Não se sabe até que ponto as bombas funcionaram adequadamente ou não, porque muitas delas estão debaixo d'água ainda", diz Tassinari.

Falhas foram parciais

Sistema, projetado com base na cheia de 1941, foi planejado para proteger a cidade de uma cheia de até 6 m. "Era para ele ter funcionado e não ter alagamentos em regiões que estamos vendo, como Quarto Distrito, Centro, Cidade Baixa", pontua o professor. "Aquilo vem do retorno de água das casas de bombas e teria que entender o porquê disso. Também tivemos o problema de as comportas não vedarem completamente a água, como a comporta 14, que rompeu", diz.

Comporta 14, que rompeu nesta semana de chuvas em Porto Algre Imagem: Mauro Lewa Moraes / DMAE / PMPA

O consenso entre os especialistas é que, apesar das falhas do sistema (infiltrações e rompimentos de comportas), sem a proteção dos diques e comportas, o desastre teria sido ainda pior.

Na quarta-feira (1º), pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas alertaram que a cheia era muito grande. "Com base nesse alerta, foi feito o fechamento das comportas na quinta. O nível do Guaíba seguiu elevando até sábado, atingindo a marca de quase 5,30 m. Foi a maior cheia da história gaúcha, só que essa cota ainda está abaixo da cota máxima de proteção do dique, de seis metros", diz Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).