Adolescentes suspeitos de agredir menino em escola são apreendidos em SP

Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos na segunda-feira (6), suspeitos de agredir Carlos Teixeira, de 13 anos, que morreu dias após ter sido espancado por colegas de uma escola estadual no litoral paulista.

O que aconteceu

Jovens foram apresentados espontaneamente por seus pais e encaminhados à Fundação Casa. A informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Um terceiro suspeito foi identificado. Ele não foi apreendido porque tem 11 anos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diligências prosseguem, informou a polícia.