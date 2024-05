'Ainda não consegui viver o luto pelo meu marido', diz vítima do RS

A casa ficou totalmente soterrada. Conseguir ir até lá ontem. Meu marido ficou preso perto do Dênis, que chegou a conversar com ele, mas o Rodrigo [marido de Núbia] não resistiu. Ele tinha 47 anos e desde os 15 era diabético. Já havia feito cirurgia, no caso quatro pontes de safena, e havia completado dois meses do segundo transplante de rim. Ele estava muito bem, mas não resistiu. Núbia Almeida, sobrevivente

Núbia mora em Salvador do Sul, cidade localizada a cerca de 100 km de Porto Alegre. Com a casa completamente destruída, ela foi levada com a irmã e três filhos para um centro de acolhimento do município. Ela criou uma vaquinha virtual e cobra as autoridades para que se defina o destino da família dela e de outros sobreviventes.

Não tenho para onde ir. Minha casa caiu completamente e disseram que não dá para construir lá de novo. A assistente social me disse que, como todos trabalhamos, não nos enquadramos em um perfil de baixa renda para receber ajuda. Mas perdi tudo.

O prefeito e os vereadores não vieram aqui falar conosco e dizer 'estamos tentando fazer tal coisa'. Pedi uma ajuda para uma casa em uma cidade vizinha, nem que seja de aluguel por dois, três meses. Mas disseram que não pode, que não há verba. A comida eles mandam, mas e o resto? Ninguém nos dá uma posição. Núbia Almeida, sobrevivente

Núbia contou que tanto ela como os vizinhos não receberam qualquer tipo de alerta para deixarem suas casas assim que a chuva começou.