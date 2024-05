Chuvas no RS: Número de mortos chega a 100; há 128 desaparecidos

Voos comerciais pousarão na Base Aérea de Canoas. O município deve suprir a demanda gerada pelo fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A previsão é de que o aeroporto da capital fique fechado até 30 de maio. A princípio, Canoas receberá voos comerciais com ajuda humanitária. Depois, as aeronaves comerciais serão usadas para fazer a distribuição de mantimentos. Após as duas operações, um voo com cidadãos gaúchos que estavam fora do estado deve pousar na região.

Mais chuva é prevista para a região

Frente fria associada a ciclone extratropical na costa da Argentina causará chuva forte no estado. A movimentação ocorre a partir desta quarta-feira (8) e a situação deve piorar na sexta-feira (10). As previsões são é da agência meteorológica MetSul e do Climatempo.

Há risco de novos deslizamentos de terra e quedas de barreiras em rodovias. Novos alagamentos devem ser registrados, o que pode piorar a situação das cidades que ainda contabilizam danos para as enchentes.

A chuva deve se concentrar em pontos do Norte e Nordeste do estado, sobretudo na região da Serra. Para os próximos dias, estão previstos de 100 mm a 200 mm de chuva.

Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. A MetSul ressalta que o ciclone que atinge a Argentina não vai se aproximar do Rio Grande do Sul. Tempo deve voltar a melhorar entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15).

Falta energia, água e sinal de telefonia

Há 543.776 casas sem água. O número foi divulgado pela Companhia Riograndense de Saneamento em balanço da manhã desta quarta (9). A fábrica da Ambev em Viamão (RS) parou a produção de cervejas para envasar água potável e distribuir à população.

Falta energia em pelo menos 408 mil residências e pelo menos 31 municípios do estado estão sem serviços de telefonia e internet. Parte do fornecimento de energia foi cortado por segurança de pessoas ilhadas e equipes de resgate.