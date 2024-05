Prefeitura improvisa pista de pouso em rodovia para receber doações no RS

A rodovia BR-116, em Guaíba (RS), foi transformada em uma pista de pouso improvisada para receber doações que chegam de avião, em meio às inundações que atingiram o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A prefeitura de Guaíba improvisou a pista para o recebimento de mantimentos. A gaúcha Yolanda Porto percebeu que um grupo de empresários, sensibilizado com a situação do estado, estavam dispostos a ajudar e sugeriu Guaíba para receber as doações.

Água, remédios e alimentos, chegaram no primeiro avião, que pousou na tarde de terça-feira (7). Um avião de pequeno porte fez a aterrissagem às margens da rodovia federal com 300 litros de água, remédios e alimentos não perecíveis doados e enviados do Rio de Janeiro.