Cerca de 100 mil casas foram destruídas ou danificadas por enchentes no RS

Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. A MetSul ressalta que o ciclone que atinge a Argentina não vai se aproximar do Rio Grande do Sul.

Tempo deve voltar a melhorar entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15).

Prefeito ordenou evacuação total de cidade na Grande Porto Alegre

Eldorado do Sul, município com 40 mil habitantes, está totalmente submerso, informou o prefeito. Ao UOL, Ernani de Freitas (PDT) explicou que há uma força tarefa para resgate e evacuação dos desabrigados. Até o momento, sete cidades acolhem os eldoradenses.

Porto Alegre, que recebeu pelo menos 2 mil desabrigados de Eldorado, pediu doação de cobertores. A requisição foi feita pelo prefeito Sebastião Melo. Veja pontos de doação na capital neste link.