Repórter do UOL no RS: 'Deu calafrio ver Porto Alegre como cidade-fantasma'

Dali em diante, a RS-040 estava lotada de veículos, que formavam longas filas. Eu nunca tinha visto nada igual - no verão as pessoas costumam pegar outra estrada, a BR-290, conhecida por freeway, por ter mais pistas e velocidade máxima permitida maior. Porém, devido às chuvas, a saída para a rodovia federal está fechada, fazendo com que a RS-040 seja a única rota de fuga.

Porto Alegre, uma cidade-fantasma

Cheguei a Porto Alegre um pouco antes da meia-noite. E, conforme fui avançando em direção ao centro, os sinais da tragédia foram se revelando. O Arroio Dilúvio - que corta a cidade de leste para oeste - estava com nível acima do normal, próximo do transbordo. E logo após já comecei a me deparar com cavaletes, sinalizando que não poderia avançar por aquele caminho.

Senti calafrios ao me aproximar da região central da cidade e me deparar com a escuridão total. Era uma cidade-fantasma, com quase nenhuma circulação de veículos e de pessoas. E o hotel onde eu iria ficar, na região central, estava às escuras e fechado. Pensei em descer do carro, bater à porta e chamar um funcionário. Mas ao tirar a chave da ignição, o breu tomava conta. Ia ou me arriscava? Não hesitei.

Passei a mão no telefone e pedi abrigo na casa de um amigo. "Estou sem água, mas com luz e internet." Há dois dias, ele estava tomando "banho de gato", com lenço umedecido. Policial civil, não tem como deixar a cidade. Ele esperava a chuva prevista para esta quarta-feira para encher baldes e dar descarga nos banheiros.

No dia seguinte, fui em busca de outro lugar para ficar. Passei por cinco hotéis, mas estavam fechados ou totalmente ocupados. Liguei para outra amiga, que mora em uma casa na zona sul de Porto Alegre. Porém, estava sem luz e água há dois dias.