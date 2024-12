Sem citar Bolsonaro, defesa de indiciados diz: 'Todo mundo tem um chefe'

Relatório da PF tem 87 citações com o nome de Câmara. Segundo as investigações, ele esteve presente em reuniões com Cid e o também ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, além do general da reserva Mário Fernandes, para discutir a minuta do decreto golpista.

PF afirma que Câmara tinha acesso a informações privilegiadas sobre a agenda de Moraes. Ele teria dados sobre voos, itinerários e a localização da casa do ministro em São Paulo. Uma das mensagens dele a Cid diz: "Viajou para São Paulo hoje (16/12), retorna na manhã de segunda-feira (19/12) e viaja novamente pra SP no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília para posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba lhe informo".

Câmara repassou informações sobre a rota que Moraes utilizaria para a diplomação de Lula. Segundo a PF, os dados coletados indicam um monitoramento dos trajetos do ministro em tempo real. Na versão da defesa de Câmara, tratava-se de um "monitoramento informal". O ex-assessor, segundo o advogado, "ligava em algum gabinete do ministro no STF ou TSE" para ter informações da agenda dele.

Monitoramento ocorreu durante uma ou duas semanas, segundo a defesa. "Ele falava com qualquer funcionário que estivesse na função e dizia que o pessoal estava ficando desconfiado", diz Kuntz. Em relação ao monitoramento das rotas, citado no relatório da PF, a defesa afirma que "o foco era saber quando o ministro estaria em Brasília para saber quando seria realizado o encontro com Bolsonaro".