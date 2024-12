PMs da Rocam espancam motociclista rendido na zona norte de SP

Mulher que estava na garupa da moto é puxada por policial enquanto outro PM dá socos e chutes no motociclista. Um policial dá golpes repetidos de cassetete no homem, rendido, até outro pedir que ele parasse.

A mulher que foi arrancada da moto tenta se aproximar e também leva um golpe de cassetete. O homem é algemado em seguida.

O caso aconteceu no domingo (1º) no encontro da rua Gregório Pomar com a rua Fortunato Devoto. No mesmo dia, policiais da Rocam foram gravados em outro caso de violência, em que um homem acabou arremessado em um córrego da zona sul da cidade.

A Polícia Militar informou que identificou os agentes envolvidos. "Uma investigação preliminar foi aberta para apurar a conduta durante a abordagem." O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para pedir informações sobre a vítima da abordagem. Em caso de manifestação o texto será atualizado.

Casos de violência policial

Nesta semana, um PM que matou um jovem com um tiro nas costas na zona sul de São Paulo foi afastado das funções. O crime foi gravado por câmeras de segurança de uma loja, de onde o jovem teria furtado materiais de limpeza em 2 de novembro.