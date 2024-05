RS: Menina se alegra com doações e faz vídeo mostrando roupas que ganhou

Uma moradora de São Leopoldo (RS) gravou um vídeo da filha mostrando as roupas que recebeu por meio de doações. O vídeo foi publicado no TikTok na terça-feira (7).

O que aconteceu

Aurora amou as novas roupas. Com um sorriso no rosto, a menina começa o vídeo anunciando que irá mostrar os looks que ganhou após a enchente. Após vestir uma camiseta com o desenho de personagens, uma calça de sereia e um sapato novo, a criança dá pulos de alegria sobre a cama.

A garota também ganhou um vestido, uma blusa de frio, uma calça azul e um par de sapatilhas. Aurora ficou contente porque a calça era da cor do seu time do coração, o Grêmio. Ela também comemorou que as sapatilhas podem ser usadas em festinhas, em passeios ou para ir à escola. "É gratificante demais vê-la feliz em meio ao caos", escreveu Ana Trindade, mãe de Aurora, nos comentários do vídeo.