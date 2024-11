OIA reduz estimativa de déficit global de açúcar em 2024/25 em 1 milhão de t

São Paulo, 22 - A Organização Internacional do Açúcar (OIA) reduziu a estimativa de déficit global de açúcar na temporada 2024/25 (outubro de 2024 a setembro de 2025) de 3,580 milhões de toneladas para 2,513 milhões de toneladas. Em relatório, a entidade informa previsão de consumo de 181,582 milhões de toneladas, ante estimativa de 182,867 milhões de toneladas. A produção projetada também caiu: de 179,287 milhões de toneladas para 179,069 milhões de toneladas.No relatório, a organização também revisou o resultado de 2023/24, de déficit de 200 mil toneladas para superávit de 1,312 milhão de toneladas. Isso se deu, de acordo com a organização, pela redução na estimativa de consumo.No mercado global de etanol, a produção está prevista para atingir 117,7 bilhões de litros em 2024 e 119,6 bilhões de litros em 2025. O consumo foi estimado em 115,7 bilhões de litros neste ano e 118 bilhões de litros no próximo ano. A produção brasileira de etanol é estimada em 34,07 bilhões de litros em 2024, sendo de 34,28 bilhões de litros em 2025.