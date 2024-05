Outro cavalo aparece precisando de ajuda durante resgate em Canoas (RS)

Depois da égua resgatada em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul, outro cavalo na cidade precisa ser socorrido.

O que aconteceu

O animal está preso dentro de uma casa alagada. O Bom Dia Brasil (Globo) desta quinta-feira (9) mostrou imagens do cavalo isolado na residência, com água até o pescoço, sem conseguir se mover. Não há informações de há quantos dias o bicho está nessa situação.

ONGs tentam resgatar o equino, que está em uma área de difícil acesso. Segundo o telejornal, as instituições em defesa dos animais que atuam no Rio Grande do Sul têm estudado a melhor forma para retirar o cavalo dessa situação. Um barqueiro disse ter levado comida para o animal.