Janja e influenciadores fazem apelo por resgate de cavalo em telhado no RS

A primeira-dama Janja da Silva e influenciadores como Felipe Neto fazem apelo pelo resgate do cavalo que foi flagrado se equilibrando em cima de um telhado na quarta-feira (9).

O que aconteceu

Janja informou que conversou com o general Hertz, comandante das operações no Rio Grande do Sul. Em publicação nesta quinta-feira no X (Antigo Twitter), ela afirmou que equipes já foram mobilizadas para localizar e fazer o resgate do animal.

''Vamos torcer para que o caramelo tenha resistido essa noite'', pediu a primeira-dama. Ela contou que os veterinários do Exército devem acompanhar o caso que gerou repercussão após imagens feitas pelo helicótero da TV Globo.