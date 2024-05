Viatura da PM avança contra alunos durante protesto estudantil em SP

O policial alcança o aluno e diz para ele "ficar de boa". "Não vou te bater. Você estava soltando bomba do lado da viatura".

Pelo menos um aluno ficou ferido na ação da polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, alguns alunos jogaram pedras e outros objetos contra os policiais e danificaram uma viatura. A PM usou spray de pimenta para dispersar os alunos.

Alguns alunos foram apreendidos e liberados na presença dos responsáveis, diz a SSP. A PM diz que analisa as imagens e que "medidas cabíveis serão tomadas em caso de irregularidade dos agentes".

Bancada Feminista do PSOL na Câmara de SP fez denúncia na Ouvidoria da Polícia e acompanha o caso. Familiares de estudantes que participaram do protesto relataram à Bancada que estão com medo de sair à noite e frequentar o ambiente escolar.

Procurada pelo UOL, a Ouvidoria diz que abriu procedimento hoje. A Corregedoria e a Polícia Judiciária foram oficiadas para prestar informações sobre o caso dos alunos da Brasilândia.

Alunos são contra o fechamento de salas de aula na Escola Estadual João Solimeo. Eles temem que a escola encerre o ensino noturno para aderir ao modelo de ensino integral. A escola estava lotada no momento do ato e alunos carregavam cartazes: "Não somos brinquedo do governo. Estudantes têm direitos".