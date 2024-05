Pelo menos R$ 19 bilhões serão necessários para reconstruir RS, diz Leite

Governo Federal anunciou R$ 50,9 bilhões em medidas econômicas para a região. Entre as medidas estão a antecipação do abono salarial e a restituição do Imposto de Renda para moradores do estado.

Medidas terão impacto primário de R$ 7,5 bilhões ao governo. Confira as doze medidas anunciadas pelo ministro aqui.

Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul tem mais de 100 mortos

Além dos 107 óbitos, uma morte que pode estar relacionada às chuvas é investigada no estado. Há 374 feridos e 136 pessoas consideradas desaparecidas.