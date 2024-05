Musk diz que vai doar mil antenas de internet para ajudar socorristas no RS

As operadoras Claro, Tim e Vivo também liberaram acesso gratuito aos clientes em cidades afetadas. No entanto, há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet, segundo a Defesa Civil. Uma reportagem do UOL desmentiu que a Starlink seja a única provedora com internet funcionando no Rio Grande do Sul.

Papa também anunciou doação

O Vaticano informou hoje que o Papa Francisco doou 100 mil euros para ajudar o Rio Grande do Sul. O que aconteceu Valor equivale a cerca de R$ 556 mil.

O dinheiro será usado "para ajudar no que for possível", afirmou o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spaengler.

Até o momento, ao menos 107 morreram, além de centenas de desaparecidos e feridos. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).