Jovem sofre choque elétrico ao mexer em celular carregando e morre no PI

Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer um choque elétrico ao mexer em uma celular que estava carregando em Santa Rosa do Piauí (PI), na quarta-feira (8).

O que aconteceu

Gabriel da Silva Lacerda havia saído do banho quando, ainda molhado, sofreu a descarga elétrica. Devido ao choque, o jovem caiu e bateu com a cabeça no chão. As informações são da Polícia Militar do Piauí.

Adolescente morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para remover o corpo e levar para exame para determinar a causa da morte.