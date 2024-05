Prefeito de BH vai ao MP após caça ao tesouro de influencer depredar praça

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), afirmou hoje que está acionando o Ministério Público para penalizar os responsáveis pela depredação da Praça do Papa. A destruição ocorreu após um influenciador anunciar uma "caça ao tesouro" no local.

O que aconteceu

Quem encontrasse uma chave escondida na praça ganharia uma moto avaliada em R$ 17.000. O influenciador Lucas Vinicius Reis anunciou, no início da semana, uma "ação" no Instagram para presentear um de seus seguidores com uma moto. O jovem afirmou que escondeu uma chave na Praça do Papa e que daria dicas importantes para ajudar nas buscas.

"Caça ao tesouro" foi adiada e, depois, cancelada. Na manhã desta sexta-feira (10), Lucas informou os seguidores que soube da depredação e estava chateado. Ele disse que iria à Praça do Papa para recolher a chave e colocá-la num lugar mais fácil, para que as pessoas não precisassem destruir o local. Durante a tarde, Lucas cancelou a ação, porque "não deu certo".