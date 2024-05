'Não sabíamos paradeiro exato': bombeiro de SP fala do resgate de Caramelo

Desde quinta-feira (2), com sua equipe no Rio Grande do Sul, Thiago Régis Franco Almeida, 42, capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, participou do resgate do Cavalo Caramelo, que ficou ilhado por cinco dias no telhado e atraiu comoção pública. O resgate foi transmitido ao vivo pela televisão.

O que aconteceu

Ao todo, o resgate durou cerca de seis horas e, segundo Almeida, foi uma operação complexa, liderada e operacionalizada por uma equipe de 9 bombeiros do Corpo de Bombeiros de São Paulo, juntamente com veterinários voluntários.