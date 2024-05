Mulher é presa por 'stalking' após perseguir médico por cinco anos em MG

Uma mulher foi presa após passar cinco anos perseguindo um médico, do qual era paciente, e a família dele, em Minas Gerais.

O que aconteceu:

A mulher, de 23 anos, não identificada, era paciente de um médico que atendia na cidade de Ituiutaba. Ela começou a persegui-lo em 2019, dizendo que estava apaixonada pelo profissional.

Após ser retirada da lista de pacientes do médico devido às perseguições, as ameaças se intensificaram. Ela continuou a enviar mensagens, fazer ligações e perseguir familiares do médico.