Famílias afetadas por chuvas no RS receberão R$ 2 mil do Pix, diz Leite

Cada família afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul receberá R$ 2 mil do Pix organizado pelo governo. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite (PSDB) neste sábado (11).

O que aconteceu

Decisão é do comitê gestor que organiza os valores doados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul, segundo Leite. Os critérios para as famílias receberem o benefício ainda estão sem definição.

Parte do valor será utilizado para compra e entrega imediata de 30 mil mantas. "Ajudarão os atingidos pelas chuvas a enfrentar o frio intenso que se aproxima", escreveu o governador no X.