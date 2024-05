Enchentes já afetaram mais de 2 milhões de pessoas no RS, diz governo

Pelo menos 339.925 pessoas ficaram desalojadas e 71.398 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada às 12h deste sábado (11) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 445 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 136 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 125 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

74.153 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 10.348. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.589 pessoas, com 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Neste sábado, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul encontrou um depósito onde eram armazenados produtos furtados das casas e comércios no estado. Desde o início dos temporais, criminosos têm saqueado residências e estabelecimentos abandonados.

Nível do Guaíba voltou a subir

Nível do Guaíba subiu dez centímetros na manhã deste sábado (11). Às 8h, a altura estava em 4,6 metros, mas saltou para 4,7 metros às 9h45. A medição mais atual do Guaíba foi feita no cais Mauá pela ANA (Agência Nacional de Águas).