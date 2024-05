Maior navio de guerra da América Latina traz 154 toneladas de doações ao RS

Chegou neste sábado (11) ao Rio Grande do Sul o NAM Atlântico (a sigla significa Navio-Aeródromo Multipropósito), o maior navio de guerra da América Latina, com 154 toneladas de donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes no estado.

O que aconteceu

A Marinha do Brasil informou que o navio chegou esta tarde à cidade de Rio Grande, acompanhado da fragata Defensora. A comissão está trazendo 1.350 militares, 154 toneladas de donativos, 38 viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil, 24 embarcações de pequeno e médio porte e três helicópteros.

O NAM também traz duas estações móveis para tratamento de água. Ela podem produzir 20 mil litros de água potável por hora.