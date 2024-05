Nível do Guaíba cai para 4,59m, mas RS tem risco de novas inundações

O Rio Grande Sul registrou chuvas em vários pontos neste sábado (11), inclusive na capital Porto Alegre, e a previsão é que o estado possa passar por novas inundações e deslizamentos nesse domingo.

O que aconteceu

O Rio Grande do Sul está sob alerta de risco para novas inundações neste domingo. Segundo previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias na maior parte do estado. Também há uma chance "alta" de deslizamentos na porção leste do RS, inclusive na região de Porto Alegre.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.